Le champion de lutte simple Calme Ndour est à fond dans les entraînements et espère trouver un combat après sa victoire sur Pape Yékini. Selon le champion, c'est parce-que les lutteurs ne veulent pas s'affronter et les promoteurs choisissent leurs propres qui font que certains combats ne peuvent pas être car même les lutteurs qui disputent les grands combats ne mobilisent pas autant que lui. Poulain de Boy Niang 2 à qui son combat contre Balla Gaye 2 reste sur toutes les lèvres, il répond à ceux qui pensent son mentor n'a aucune chance devant le fils de Double Less en promettant que Boy Niang peut bel et bien battre Balla Gaye 2.