CNG : Bécaye Mbaye veut le départ d’Alioune Sarr et prévient Modou Lo

Bécaye Mbaye, le communicateur traditionnel, a évoqué l’actualité de la lutte sénégalaise sur IGFM. Il a demandé le départ d’Alioune Sarr de la présidence du Comité National de Gestion (CNG) de la lutte avant de prévenir l’actuel roi des arènes, Modou Lo si jamais il refuse de participer au tournoi des VIP que la structure compte organiser.



Les 25 ans d’Alioune Sarr à la présidence du CNG



« Si Alioune Sarr veut rester encore à la tête du CNG, c’est tout simplement son souhait. Mais, ce n’est pas à lui de décider. Le vote déterminera tout. Maintenant, 25 ans de service, je pense que ça suffit. Il doit laisser la place aux autres. Beaucoup de gens peuvent diriger le CNG, qui n’arrive pas à régler les problèmes de la lutte. Il y a une crise depuis, mais le CNG n’arrive pas à la résoudre. Donc, s’il dit qu’il ne va pas quitter, je pense qu’il n’avait pas à le dire. Il ne devait pas le dire même s’il aime le CNG. Nous savons tous qu’il aime la lutte mais c’est le moment de quitter son poste. Il reste une bonne personne mais d’autres savent aussi diriger. On veut une alternance. »



Les couacs du Comité National



« Bien sûr que le CNG a accusé un retard sur ce côté. Les gens ont toujours demandé à ce qu’il organise un tournoi pour régler le problème. Mais, il attend maintenant pour le dire. Manga 2 a été roi des arènes à l’issue d’un tournoi. Donc, s’il accepte le titre de Manga, il doit aussi organiser un tournoi pour les autres. Je pense que cela réglera définitivement le problème. C’est une proposition du CNG mais je ne sais pas si le gouvernement l’acceptera. Je le dis parce que je sais que le CNG ne pourra pas organiser le tournoi tout seul. Il faut l’appui du gouvernement afin que les sponsors reviennent



Les moyens pour organiser le tournoi des VIP



« C’’est un plaisir de voir le CNG prendre cette initiative. Je pense que cela permettra aux lutteurs d’avoir des combats, mais c’est aussi un plaisir afin de désigner le champion de l’arène. C’est mieux de laisser tomber le suspens surtout que le vainqueur du combat royal deviendra le roi des arènes. D’ailleurs, ce titre commence à perdre sa valeur. »



Néanmoins, j’approuve l’initiative du CNG, mais ce ne sera pas simple. On n’a jamais vu le CNG sortir de grosses sommes (millions). Et s’il compte organiser ce tournoi, il faudra sortir beaucoup d’argent, près d’un milliard. Est-ce que le CNG aura les moyens d’organiser ce tournoi surtout que beaucoup de lutteurs demandent de gros cachets? Certains pourraient demander 75 millions et d’autres 80 voire 100 millions. Je pense que cela demande une réflexion. Mais, il faudra aussi que l’Etat soutienne cette initiative du CNG.

Maintenant, quels sont les lutteurs qui vont accepter de lutter? Parce que certains lutteurs pensent qu’ils sont les seuls dans l’arène. Ce qui n’est pas le cas. D’autres sont là comme Ama Baldé. D’ailleurs, Modou Lo a accepté d’affronter Ama Baldé. Ce sera grand contre petit. Reug Reug aussi est là, il fait partie des meilleurs lutteurs tout comme Boy Niang, Gouye Gui, Garga Mbossé. Ces derniers peuvent rejoindre ceux qui sont déjà devant. »



Modou Lô oui ou non pour le tournoi des VIP



« Je ne sais pas ce qu’il pense de ce souhait du CNG. Mais, si Modou Lo n’accepte pas de faire partie du tournoi, il sera le gros perdant. Car, le vainqueur deviendra le roi des arènes.



Mais, Modou Lo n’a rien à perdre aussi car il reste un grand champion. Il a confiance en lui mais s’il ne veut pas s’engager, il perdra forcément. Dans ce cas, le CNG nominera uniquement ceux qui accepteront de lutter. Du coup, Modou Lô ne gardera plus le titre de roi des arènes. »