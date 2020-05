CONSEILS POUR BIEN DORMIR SURTOUT EN CETTE PÉRIODE DE CONFINEMENT ET DE RAMADAN

CONSEILS POUR BIEN DORMIR

De Fabrice Allouche Transmis à notre rédaction.



Tous les jours de notre vie et en ce moment en période Coronavirus et de ramadan c'est important un sommeil de qualité. Il est indispensable de se coucher dans un environnement calme et serein. Pas de bruit donc, et pas d’écran non plus. Pour bien dormir, il faut éteindre télévision et ordinateur au moins 30mn avant de se coucher et pourquoi pas se consacrer à une lecture, c’est l’idéal pour déconnecter.



Dans votre espace où vous dormez, une chambre trop chauffée peut vous empêcher de bien dormir. L'idéal est de s’endormir dans un espace frais. La température de votre chambre doit être comprise entre 18 °C à 20 °C.



Surtout, il faut éviter les bains ou les douches trop chaudes le soir. Aussi, dormir dans le noir complet dans votre chambre favorise un sommeil de bonne qualité Les heures qui précèdent le moment d’aller se coucher, il faut éviter l’alcool, le café et les boissons gazeuses. Pour le repas du soir, qui doit être pris au moins deux heures avant le coucher, mieux vaut manger léger.



Et pour finir, évitez de pratiquer une activité physique juste avant de vous coucher. Optez plutôt une séance en fin d’après-midi. Aussi, dormir dans le noir complet favorise un sommeil de bonne qualité.



Coach Fabrice Allouche Site

Chaine youtube