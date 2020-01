Champion d’Afrique lutte en Algérie: Les lions en regroupement ce 22 janvier

Vingt-trois (23) pays ont confirmé leur participation aux Championnats d’Afrique de lutte: cadets, juniors, seniors et dames, prévus du 4 au 9 février à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf d’Alger. Les pays participants sont: le Nigeria, le Soudan, la République centrafricaine, l’Egypte, Madagascar, le Maroc, la Côte d’Ivoire, la Namibie, la Tunisie, l’Afrique du Sud, la Guinée-Bissau, le Ghana, le Sénégal, la Sierra Leone, le Burundi, le Burkina Faso, le Kenya, le Bénin, l’Angola, la Guinée, le Cameroun et le Congo.

Par ailleurs, l’équipe nationale du Sénégal, hommes et dames seniors seront en regroupement fermés à partir de ce 22 janvier prochain en prévision des Championnats d’Afrique d’Alger.