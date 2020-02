Combat Papa Sow Vs Siteu : Ouza Sow attendu à Dakar pour assister son frére

«L'objectif premier n'est pas de vaincre pour honorer Diambars»



«Avant que mon combat contre Siteu ne soit ficelé j'étais à Fass. Donc mon premier défi, ce n'est pas de vaincre pour honorer Diambars wrestling academy. Je gère un plan de carrière. Et ce combat est très important dans le tournant actuel de ma carrière. Je dois battre Siteu pour me relancer dans la course» tient à préciser Papa Sow pour éviter tout amalgame au sujet de ses vrais défis à relever sous ses nouvelles couleurs. De mémoire de puristes, les lutteurs qui ont quitté Fass pour déposer leurs valises dans de nouvelles entités n'ont pas su tenir le coup. Leur car- rière d'après Fass ayant pris du plomb dans l'aile. Les plus sceptiques estiment que ce même syndrome guette Papa Sow. Celui-ci, toujours à l'aise dans son nguimb, rassure son monde : «Non, ce n'est pas parce qu'on quitte Fass que sa carrière bat de l'aile. Il y a des champions qui sont à Fass et qui brillent. Par contre, il y en a d'autres qui ne brillent pas comme il le faut. Donc réussir une carrière, c'est d'abord au niveau personnel que ça se joue. Sinon, il y a eu des champions qui ont quitté Fass et qui ont pu réussir un bon parcours après. Je fais allusion à nos devanciers tels que Birahim Ndiaye et Toubabou Dior».Le chef de file de la nouvelle for- mation parcelloise donne une bonne nouvelle pour les incondi- tionnels de l'ancien Rastaman de Fass. «J'ai mis mon grand-frère Ouza Sow au courant de la création de cette nouvelle écu- rie. 1 va venir m'assister lors de ma prochaine sortie contre Siteu. S'il plaît au Bon Dieu, il fera partie de ceux qui seront avec moi dans l'enceinte pour me prodiguer des conseils», indique-t-il, pour finir.

Arenebi.com avec( Sunu lamb Abdoulaye démbelé )