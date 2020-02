Combat contre Modou Lô : Le contrat d’Ama Baldé expire

Le promoteur Luc Nicolaî qui est en prison depuis le mois de décembre devra au fond de sa cellule se dépêcher ou donner des directives afin de sauver son combat entre Modou Lô et Ama Baldé qu’il veut organiser le 26 juillet 2020. Pour l’heure, il y a beaucoup de zones d’ombres sur cette affiche puisque Modou Lô n’a signé aucun contrat avec Luc Nicolaï sinon qu’il a donné son accord verbal, Ama Baldé qui a reçu un montant de 25 millions FCFA a signé lui avec Willy Nicolaï, fils de Luc renseigne Senegal7. Mais le plus inquiétant est que ce contrat expire le 31 juillet 2020 et si le combat n’est pas organisé avant cette date, Ama Baldé peut aller chercher ailleurs. Une situation qui n’arrange guère le promoteur encore moins les amateurs.

