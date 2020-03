Dans vos kiosques du 12/03/2020 CONTESTÉ , DÉCRIÉ , ACCULÉ ALIOUNE SARR VA-T-IL JETER L' ÉPONGE ?

Rédigé le Vendredi 13 Mars 2020 à 10:44 | Lu 16 fois | 0 commentaire(s)



Vivement contesté ces dernières années , le Dr Alioune Sarr a pris une décision des plus incompréhensibles . Le président du CNG a radié l’emblématique arbitre Sitor Ndour et suspendu certains de ses acolytes qui réclamaient de meilleures conditions de travail . La décision de trop . Depuis , il est contesté , décrié et acculé de toutes part . Va-t- il jeter l’éponge pour sauver la lutte afin de sortir par la grande porte ?