Derniére Minute : INSEPS MODOU LO QUITTE PARIS POUR LES ETATS UNIS

Votre site www.arenebi.com avait annoncé son séjour à l'INSEPS de Paris, le Roi des arènes a finalement décidé de laisser le champ libre à Ama Baldé. D'apres nos radars il a finalement décidé de rallier les USA en laissant son futur adversaire à Paris. Comme quoi la prudence est de mise et aucun risque ne sera pris.....

Rappel les prochains adversaires du choc royal devaient séjourner tous les deux à l'INSEPS de Paris pour les besoins des préparatifs du choc prévu au mois de juillet. Selon notre source Kharagne lo et seulleu Bou Ndao devait être voisins car l'un occupait la chambre 21 et l'autre la chambre 23.