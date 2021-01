[ ENTRETIEN ] XA SECK, DIRECTEUR TECHNIQUE DE BEUZ PRO «Tous les combats de VIP marchent bien en PPV»

Entretien



Beaucoup de Sénégalais ne savent pas ce que veut dire le pay-per-view. Comment pouvez-vous le définir ?

Le pay-per-view, tu le prends mot à mot, c'est payer pour regarder, payer à la séance. Les gens l'utilisent peut-être sans s'en rendre compte. Ça existe dans tous les bouquets comme Canal + ou la TNT. Ils ont des chaînes qui, pour les regarder, il faut payer. C'est différent de quand tu paies pour avoir un bouquet complet. Et c'est un événement qu'on regarde pour un temps donné. La seule différence, peut c'est quand il s'agit du live. Le pay-per-view, c'est payer à la séance ou payer pour suivre un événement en live. Une fois que l'événement est dépassé, ce n'est plus du live, c'est du replay. Ça peut toujours être appelé pay-per-view, mais ça n'a pas le même impact et ça n'a pas les mêmes contraintes techniques que l'événement qui se passe en live.

Beuz Pro, vous aviez expérimenté au Sénégal et dans la lutte le pay-per-view avec Luc Nicolaï lors du combat Balla Gaye 2 / Gris Bordeaux du 31 mars 2018. Quel bilan technique pouvez-vous en tirer ?

Ça nous a confirmé que l'idée du pay-per-view dans la lutte sénégalaise était viable dans le long terme. Avant, les gens se demandaient si le PPV allait marcher dans la lutte sénégalaise. Avec cette première expérience de 2018, on a eu la confirmation que ça pouvait marcher. On a eu beaucoup plus de monde qui était connecté sur les serveurs qu'on ne le pensait. On s'attendait à avoir 20.000, peut-être 30.000 personnes, mais on avait eu 250.000 personnes qui étaient connectées. Même si ce n'était pas des gens qui avaient acheté leur code d'accès, certains s'étaient connectés par curiosité. D'autres étaient sur le serveur pour savoir comment ça marchait. Cela prouve qu'il y avait un engouement. Le fait de dire que l'événement n'allait pas se passer à la télé et qu'il allait passer sur un site internet, beaucoup de personnes s'étaient connectées. Cela veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à aller surfer sur un site pour regarder un événement. Maintenant, est-ce qu'ils sont prêts à payer 500 ou 1.000 ou 2.000 FCFA pour suivre un événement sur le net ? C'est la question qu'il faut se poser. Mais le fait que l'événement soit une réussite au niveau financier, même s'il y a eu quelques soucis techniques, montre que l'avenir de la lutte devra se faire avec le PPV.

Selon nos sources, Luc Nicolaï avait encaissé sur le PPV au moins 100 millions FCFA de recettes ?

(Prudent) En tout cas, il était largement entré dans ses fonds. Il avait payé les reliquats des lutteurs et avait eu des bénéfices. Pour les chiffres, c'est aux promoteurs de les donner (Rires). Parce qu'on a signé des clauses de confidentialité. Sur tous les événements diffusés par pay-per-view, tous les promoteurs étaient largement rentrés dans leurs fonds.

La collaboration avait continué après avec Aziz Ndiaye et Gaston Mbengue lorsqu'ils organisaient la revanche Balla Gaye 2 / Modou Lô le 13 janvier 2019.

On avait effectivement travaillé avec Aziz Ndiaye et Gaston Mbengue, concernant le combat Balla Gaye 2 / Modou Lô. C'est des événements avec lesquels il y a eu de gros volumes de chiffres d'affaires. Le PPV permet aussi de bien vendre des billets d'entrée et de remplir le stade. Parce que les gens, qui ne veulent pas se casser la tête à chercher les moyens techniques pour suivre le combat en PPV, vont au stade. Le PPV permet aussi de vendre. Mais c'est surtout au niveau de la diaspora que le PPV marche le plus. Là-bas, les choses sont très simples à gérer. Nous, on a des chiffres au niveau de la diaspora qui sont exceptionnels et qu'on n'imaginait même pas. On sait désormais qu'au niveau de la diaspora, il y a des gens qui sont prêts à payer de grosses sommes pour regarder l'événement.

Vous aviez également collaboré avec le promoteur Fallou Ndiaye lorsqu'il organisait un gala des espoirs le 27 juillet 2019. Les choses ne semblaient pas trop marcher avec lui ? Ce qui fait le succès du PPV, c'est l'événement lui-même. Quand il s'agit d'un grand événement, forcément ça attire beaucoup de monde. Maintenant, s'il s'agit d'un événement avec des lutteurs qui ne sont pas très connus ou très célèbres, forcément ça va avoir un moindre retentissement. Et c'est ce qui explique que l'événement de Fallou Ndiaye n'avait pas eu autant de recettes qu'on l'aurait espéré. Mais avec les grands lutteurs qu'on appelle les VIP, il y a toujours un grand succès avec le PPV.

Il y a eu un combat de ténors, Lac 2 / Boy Niang 2, qui n'avait pas eu trop de réussite avec le PPV en ce sens que Baye Ndiaye avait encaissé environ 15 millions FCFA ?

Ça revient à ce qu'on disait au sujet de l'engouement du combat. Tous les amateurs sont unanimes à dire que les combats de Lac 2 sont très délicats. Boy Niang 2 fait vendre, Lac 2 beaucoup moins. C'est ce qui fait qu'on n'avait pas eu le retentissement espéré. C'est le seul combat de VIP où il y a eu un peu moins de réussite. Mais en général, tous les combats de VIP marchent bien en PPV.

Il paraît qu'avec tous les combats de Balla Gaye 2, le PPV marche beaucoup. Le confirmez-vous ?

Oui, et c'est très normal. Balla Gaye 2 fait vendre. Tous les événements qu'on organise avec Balla Gaye 2 vendent forcément. Je peux dire que Balla Gaye 2 est le lutteur le plus populaire en termes de PPV. C'est le lutteur qui permet vraiment de générer plus de revenus en termes de PPV. Modou Lô est célèbre, mais Balla Gaye 2 est le lutteur qui fait plus vendre en PPV.

Selon une source crédible, vous avez tenu des réunions avec des promoteurs, notamment Gaston Mbengue, pour organiser ses événements en PPV ?

On a effectivement tenu des rencontres avec des promoteurs, notamment Gaston Mbengue. L'idée, c'est que si on part sur le huis clos, que le PPV puisse être une vraie alternative de rentabilité. Le modèle économique du PPV, c'est d'inciter les gens à aller au stade. Et ceux qui n'iront pas au stade, qu'ils puissent regarder sur leur écran. Aujourd'hui, avec le huis clos, c'est tout le monde qui va regarder sur leur écran. Les enjeux ne sont donc pas les mêmes. Cela veut dire qu'on va prendre en compte beaucoup plus d'utilisateurs qui vont arriver sur les serveurs. Les amateurs, qui n'avaient habituellement pas préféré aller sur le net pour regarder l'événement parce que peut-être ils ne s'y connaissaient pas, seront obligés d'y aller. Techniquement, on a l'obligation de simplifier les choses, faire en sorte que la personne qui ne sait pas lire et écrire, mais qui veut juste regarder la vidéo, puisse payer et regarder. Et c'est ça les nouveaux enjeux. Il y a eu beaucoup de discussions là-dessus avec les promoteurs. Qu'on puisse savoir quelles sont leurs attentes. Ensuite de leur dire : ça, c'est faisable, ça non. Enfin, voir jusqu'à quel niveau on peut aller en termes de PPV. Aussi, savoir ce qu'ils peuvent y espérer en tant que recettes. Un événement en huis clos total est différent de celui en huis clos partiel. Actuellement, on ne sait pas encore sur quel format on va y aller. Sinon, tout le monde a intérêt à ce que le pay-per-view fonctionne pour au moins rentabiliser les combats qui sont déjà ficelés.

Peut-on savoir si votre collaboration avec Luc Nicolaï continue ?

Oui, ça continue toujours. Luc Nicolaï est le promoteur avec qui on a expérimenté le PPV. Ça, c'est un mérite. On le remercie beaucoup et le félicite pour ça. Parce qu'il a eu le courage de se lancer dans une technologie que personne ne connaissait et y mettre les moyens. Il avait vraiment beaucoup dépensé dans le combat (NDLR : Balla Gaye 2/ Gris Bordeaux du 31 mars 2018). Il avait confié le projet à des informaticiens, sur la base des explications techniques qu'on lui avait données. Luc avait eu confiance au projet. Ça a permis aujourd'hui a d'autres promoteurs de se lancer dedans.

Beaucoup de Sénégalais ne maîtrisent pas encore le PPV. Quels conseils pouvez-vous leur prodiguer ?

Beaucoup de gens pensent que le PPV, c'est seulement de la technologie. Un utilisateur achète le code, ensuite il doit le saisir sur un écran avant de voir la vidéo. Pour quelqu'un qui est habitué à surfer sur le net et à aller sur les plateformes, ça lui paraît très simple. La grande majorité du monde de la lutte n'a pas fait l'école. On a affaire avec un public qui n'est pas habitué aux nouvelles technologies. Ce qu'on fait à Beuz Pro, c'est de simplifier l'utilisation du PPV d'année en année. C'est ce qu'on va faire lors de nos prochains événements. Les gens peuvent y aller en tapant le code. Ça peut être un système qui ne sera pas cher ; ça peut être un code à payer à 100 ou 200 francs pour se familiariser avec, bien avant les grands événements. Lors du premier événement du PPV, il y a eu quelques soucis techniques. Mais à partir du 2ème jusqu'au 6ème, on ne parle plus de soucis techniques.

Doit-on se connecter avec la G4 pour éviter plus de défaillances ?

Le débit du réseau y joue : la 3G ou la 4G. Mais, aussi, il y a l'appareil avec lequel on se connecte. Quand on a un téléphone qui n'est pas très puissant, qui n'est pas rapide, ça y joue. Donc au-delà du réseau, c'est la vitesse du téléphone ou le processeur qui peut avoir des difficultés à supporter le flux vidéo. Les gens ont l'habitude de suivre des vidéos sur You Tube. La différence, c'est que là il s'agit des vidéos qui sont déjà téléchargées et qui tournent. C'est différent du live. La vidéo sur You Tube peut couper, faire une pause de 5 secondes ou 10 et puis reprendre sans problème. Cela n'est pas très gênant, mais en live c'est très gênant. On fait de sorte que les vidéos puissent passer sur des téléphones de bas débit, de haut débit et sur les ordinateurs, voire sur les téléviseurs qui se connectent.

Un mot pour conclure...

Si les promoteurs restent raisonnables sur les cachets et qu'il y a un appui de l'État, forcément leurs événements seront rentables. L'argent qu'on perd sur la billetterie, il peut être récupéré sur le PPV. Mais tout dépend aussi des cachets des lutteurs. Le promoteur qui paie des cachets très élevés aux lutteurs prend des risques pour rentabiliser son événement. Plus les gens maîtriseront le PPV, plus ça va créer des rentrées d'argent. Le PPV est aujourd'hui une vraie alternative pour les promoteurs.

Par Abdoulaye DEMBELÉ

Sunu Lamb n° 4504 du 27 janvier 2021