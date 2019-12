En ficelant l’affiche Modou Lô-Ama : Luc Nicolaï a-t-il anticipé son combat carcéral ?

Le promoteur de lutte Luc Nicolaï avait bien eu vent de l’imminence de son arrestation par le biais de son avocat. Etant dans le collimateur de la Justice suite à l’affaire de drogue de l’hôtel Lamatin Beach, Luc se savait en sursis. Mais cette adversité ne l’a pas empêché de ficeler en grande pompe l’affiche Modou Lô-Ama Baldé. En bon stratège, Luc a-t-il anticipé cette grande affiche pour se tirer des griffes de Dame Justice ?

Le monde de la lutte draine un monde fou et l’affiche Modou Lô-Ama Baldé est partie pour caporaliser l’attention de tous les Sénégalais ou presque. Car, il s’agit de l’actuel Roi des arènes qui doit en découdre avec le fils de Fallaye Baldé. Le premier a fait ses preuves mais le second aussi est en train de monter en puissance. Ainsi, depuis que cette grande affiche a été ficelée, les férus de lutte attendent avec impatience ce combat de fin d’année. Mais avec l’arrestation impromptue de son promoteur de lutte, Luc Nicolaï, la Justice fait obstruction à la passion de tout un peuple. Reste à savoir si ce sempiternel problème de drogue va s’éclairer d’une jour nouveau afin que cette grande affiche puisse se tenir à date échue. D’ici là, en tout cas, des manifestations venant du monde de la lutte pourraient se déchainer et réclamer la libération pure et simple du promoteur de lutte sous les verrous. Nombre de Sénégalais au demeurant sont d’avis que Luc Nicolaï a bien anticipé les événements parce qu’il se savait pisté par Dame Justice mais il lui fallait un moyen de pression à la hauteur des foules innombrables du monde de la lutte pour pouvoir se tirer d’affaire. La balle est aujourd’hui dans le camp des autorités judiciaires.