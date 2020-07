FREINÉ PAR BOY NIANG 2, DEUX SAISONS BLANCHES D'AFFILÉE Sa Thiès ( PALMARES ) à la recherche d'un nouveau souffle

Rien ne va plus pour le fils de Double Less. Après des années de gloire sanctionnées par des succès à la pelle, Sa Thiès a subitement vu son accession au sommet se briser. La faute à Boy Niang 2. Un soir du 11 mars 2018 au stade Léopold Sédar Senghor, Sa Thiès a été copieusement laminé par le fils De Gaulle. Le Volcan de Double Less, emporté par sa fougue, n'y a vu que du feu. Il verra ses rêves se briser. Lui qui souhaitait tant valider son entrée dans la cour des VIP a été contraint de redoubler.

Pourtant, suite à ses victoires contre Jordan le 27 avril 2014, Lac Rose le 31 mai 2015, Siteu le 31 juillet 2016 et Ness le 9 avril 2017, il ne lui restait qu'à franchir le cap Boy Niang 2 pour intégrer d'office le cercle des VIP. Hélas pour lui, il sera abattu en plein vol. Depuis lors, le frangin de Balla Gaye 2 est sur la touche et est à la recherche d'un nouveau souffle. Après cet échec cuisant contre Boy Niang 2, il enchaînera deux saisons blanches. Une longue absence qui va plomber ses rêves puisque les VIP qu'il voulait tant affronter lui ont tourné le dos. Pour accéder à eux, il devra battre Garga Mbossé. Leur combat est fortement démarché et il ne resterait que quelques réglages à faire pour que le duel soit acté. Le fils de Double Less pourrait aussi en découdre avec Yékini Jr. Un duel que les amateurs ne cessent de plébisciter, en vain.

Pour son retour après deux années d'absence, Sa Thiès sait ce qui l'attend. Il doit gagner ou périr parce que l'heure est grave pour lui.

Iba KANE

Sunu Lamb n° 4342 du 14 juillet 2020



Palmarès Sa Thiès

13 victoires

Boy Diouf, Bombardier Jr, Wouly, Boy Ngaye, Nécko Rël, Zarco, Boy Sèye, Tonnerre, Moussa Dioum, Jordan, Lac Rose, Siteu, Ness

2 défaites

Malick Niang, Boy Niang 2