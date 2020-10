Fabrice Allouche🇸🇳 a apporté beaucoup aux lutteurs sénégalais🇸🇳

KHOLÉNE VIDÉO BI ➡️

LUTTE SÉNÉGALAISE TRAINING AVEC COACH ALLOUCHE Épisode 1 + BONUS COMBAT SERIGNE NDIAYE 2

Chaine Coach Allouche

Ambiance Vidéo Épisode 1 des entrainements de fabrice allouche qui a apporté beaucoup dans ses méthodes aux lutteurssénégalais aussi bien dans les déplacements et techniques de boxe adaptées à la lutte. Il a amené ausside nouvelles techniques pour nos champions en préparation mentale et en récupération.Beaucoup critiqués et pas reconnut à sa juste valeur dans ses débuts au Sénégal, il c'est adapté avec patienceà notre culture et a eu beaucoup de victoires avec les lutteurs qu'il a accompagné à dans les différentesécuries : Ndakaru, Tyshinger et Fass.