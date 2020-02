Garga Mbossé, Modou Anta, Reug Reug… Quel adversaire pour Sathies ?

Sa Thiès est au top de sa forme même s’il n’a pas encore décroché de combat depuis sa défaite contre Boy Niang 2. Et lors de la dernière saison aussi, il n’avait pas noué le nguimb. Actuellement à la recherche d’un adversaire, le frère de Balla Gaye 2 se dit prêt à disputer un combat peu importe l’adversaire qu’on lui propose. Ainsi, il a même sollicité un tournoi entre lui, Garga Mbossé, Modou Anta, Reug Reug… Cependant, son plus reve est de croiser le fer avec Eumeu Sène. En attendant de trouver un protagoniste entre ces champions précités, le fils de Double Less se tue aux entrainements et affiche une forme physique rassurante.