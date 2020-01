Gris 2 / Abdou Diouf: Duel par procuration

Le promoteur Diéye a scellé le duel des géants entre Gris 2 et Abdou Diouf. Le combat est un duel par procuration si on sait que Gris 2 est le poulain de Gris Bordeaux et de Forza. Ces deux lutteurs ont battu le Géant du Walo dans le passé. Abdou Diouf aura comme mission de gagner pour effacer les deux revers qu’il a enregistré devant les deux lutteurs fassois.