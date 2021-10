Gris Bordeaux : « J’irai aux USA pour préparer mon combat contre Balla Gaye 2 »

Dans une interview avec Sunu Lamb, le 3ème tigre de Fass décline ses ambitions sur son combat contre Balla Gaye 2 et informe qu’il ira aux USA pour se préparer. « La date du combat n’a pas encore été fixé. J’irai là où j’ai l’habitude de me préparer, aux Etats-Unis In Sha Allah », nous informe Gris Bordeaux. Ce combat sera une revanche pour Gris Bordeaux, mal en point depuis son intronisation comme 3e Tigre de Fass, mais qui a hâte de redorer son blason lui qui avait déjà été battu par Balla Gaye 2 en 2018, lorsque ce dernier signait son retour après deux années blanches. Avec Sunu Lamb