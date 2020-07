Guine / Bulldozer ficelé : DJIBY NDIAYE A LE VENT EN POUPE

Djiby Ndiaye met en avant son immense expérience glanée aux côtés d'Assane Ndiaye, patron de Baol Productions. Car, dans le montage de ses combats, le patron de Djibson Productions recrute des espoirs qui drainent des foules et qui sont talentueux. C'est le cas de Bulldozer et Guine que Djiby Ndiaye a convaincus pour les mettre aux prises.

Ce combat polarisera toutes les passions et toutes les attentions. Bulldozer est un jeune espoir talentueux, teigneux. Mieux, le compère de Général Malika est très compétitif. Lors de la saison 2018-2019, Bulldozer a livré deux oppositions. Il avait d'abord écrasé Paul bou Darou (Dieuf Soga Neck), le dimanche 20 janvier 2019. Ensuite, Il a été neutralisé par Alliance Birame (Baol Mbollo), le samedi 21 avril 2019, au stadium Iba Mar Diop. Le combat s'est soldé par un sans verdict, après recours. Conscient qu'il lui fallait montrer un meilleur visage, Bulldozer a épinglé le téméraire Brise-de-Mer 2 (Thiaroye-sur-Mer), le dimanche 8 décembre 2019.

De son côté, Guine fait peur et donne des vertiges à ses rivaux. Que ses challengers soient teigneux, bagarreurs, dangereux, Guine ne se fait aucun souci. Ce jeune combattant de Yoff a le courage d'un lion pour aller à l'assaut de n'importe quel fighter. Le dimanche 5 mai 2019, il a renvoyé Tonnerre 2 de Ndakaru à ses leçons. Guine va-t-il réserver le même sort à Bulldozer ? Difficile à dire.

Abdoulaye DEMBÉLÉ

Sunu Lamb n° 4336 du 7 juillet 2020