INSEPS DE Paris : Modou et Ama Baldé voisins

Les choses sérieuses ont déjà commencé entre les deux lutteurs. Selon les caméras de votre site www.arenebi.com branchées dans la capitale française.Les prochains adversaires du choc royal séjournent tous les deux à l'INSEPS de Paris pour les besoins des préparatifs du choc prévu au mois de juillet. Selon notre source Kharagne lo et seulleu Bou Ndao sont voisins car l'un occupe la chambre 21 et l'autre la chambre 23. Ils ont ainsi commencé les hostilités avant l'heure et cela proximité. Quand on sait que les deux lutteurs sont réputés être très mystiques il ne faut pas s’etonner de voir cette étrange proximité pour un choc de cette envergure