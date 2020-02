Jules Baldé garde toujours l'espoir de voir le combat royal entre Modou Lô et Ama Baldé disputé cette saison. Dans une récente sortie qu'il avait fait, il mettait en garde le camp du promoteur que si ce duel ne se tient cette année, le contrat sera renégocie. Et présent à l'arène nationale ce week-end, Jules Baldé affiche la confiance en disant qu'ils sont prêts et tout dépend du promoteur de l’événement.