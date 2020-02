LAC 2 SE DÉCARCASSE POUR AIOUNE SÈYE 2...

Le dimanche 9 février prochain à l'arène nationale, Alioune Séye 2 va livrer un combat très important pour la suite de sa carrière contre Niakh Diarignou. Pour cette sortie de tous les dangers, Lac 2 est au front et se décarcasse par tous les moyens afin que son poulain en sorte avec la victoire. lors de l'open-press de ce dernier, il était au four et au moulin.