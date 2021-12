LAMINE SENE : " PAPA SOW PEUT BATTRE SITEU SI ......"

Papa Sow VS Siteu une affiche que tous les fans de la lutte sénégalaise attendent . Pour papa sow s on expérience et son vécu dans l’arène seront ses atouts majeurs mais son manque de rythme sera une faiblesse 3 combats seulement de 2013 à 2020 . Siteu son adversaire plus jeune qui combat réguliérement aussi bien en lutte avec frappe que en Mma apportera sa fraicheur.

Analyse du champion de kick boxing et de Mma vivant en France depuis plusieurs anéées Lamine Sene accompagne du coach fabrice allouche.