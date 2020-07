LE COMBAT REUG REUG-GOUYE GUI PRIORISÉ GFM met Sa Thiès-Garga en stand-by

Depuis plusieurs semaines maintenant, la structure Senegal Entertainment Group, label via lequel le groupe de presse GFM compte organiser des combats, démarche le duel Sa Thiès-Garga Mbossé. L'officialisation dudit combat était même prévue pour la semaine dernière. Malheureusement pour les deux lutteurs, la signature du contrat entre Reug Reug et le groupe GFM est venue tout chambouler. Depuis cette signature, en effet, la structure Senegal Entertainment Group fait des pieds et des mains pour finaliser cette confrontation entre le Roi du Simpi et l'Extraterrestre, notamment en signant le contrat avec le camp du Roi du Simpi. Voilà pourquoi le groupe de presse préfère «mettre en veilleuse le combat Garga Mbossé-Sa Thiès en attendant de tout finaliser avec Reug Reug et Gouye Gui».

Toutefois, ce combat démarché depuis plusieurs mois, par bien des promoteurs, reste sur les tablettes du Groupe Futurs Médias. Mais ladite structure, qui compte marquer cette saison de ses empreintes, semble adopter la démarche consistant à prendre les combats les uns après les autres. Comme quoi, le jeune frère de Balla Gaye 2 et celui de Zoss peuvent encore prendre leur mal en patience. Mais ça ne devrait pas durer car la signature avec Gouye Gui est considérée comme imminente.

Abou NDOUR

RECORD n° 0766 du 14 juillet 2020