Le CNG sort le bâton

Tous les combats déclarés au CNG doivent être organisés dans un délai de quatre mois. Aucune face to face ne doit être organisée avant la signature d’un avenant au CNG. Une caution de réservation de la date sollicitée fixée à un million de FCFA. Si la manifestation est organisée à la date prévue, la somme versée est restituée au promoteur. En cas de non organisation de la manifestation à la date retenue la caution n’est pas remboursée, pouvait -on lire dans le circulaire parvenu au quotidien Sunu Lamb.