» Les lutteurs doivent revenir à la raison »

Trouvé devant les locaux du ministère des Sports, vendredi dernier à l’occasion du clanning day que Matar Ba avait organisé, Mbaye Jacques Diop n’a pas manqué d’analyser l’actualité de la lutte. Selon le chargé de communication du ministre, la lutte n’est pas en crise : » Je me demande pourquoi les gens disent que la lutte est en crise. chaque Week-end on assiste à des galas de lutte. il faut plutôt dire que se sont certains lutteurs ceux appellent VIP qui peinent à décrocher un combat. cela se comprend car les promoteurs ne peuvent plus payer certains cachets qu’ils réclament. Certes l’arène n’a pas encore enregistrer beaucoup de combats de VIP cette saison mais cela n’ a pas bloqué le fonctionnement de l’arène », fait -il savoir à leewtoo.net