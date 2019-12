Les raisons de la mise aux arrêts du promoteur Luc Nicolai

La nouvelle est tombée hier en début de soirée, le célèbre promoteur de lutte, Cheikh Luc Nicolaï, a été mis aux arrêts par la brigade de recherches de la gendarmerie de Thiès. D’après nos informations, les hommes en bleu ont exécuté le mandat d’arrêt décerné contre lui, au mois de juillet dernier, par la Cour suprême. Si la justice a « activé » son dossier, nous file une source policière, c’est parce que le promoteur a annoncé avoir ficelé un combat de lutte (Modou Lô- Ama Baldé) à des centaines de millions. A rappeler que la Cour suprême avait confirmé la décision de la Cour d’appel de Saint-Louis qui avait condamné Luc Nicolaï à 5 ans dont 1 avec sursis pour détention de drogue, association de malfaiteurs et complicité de tentative d’extorsion de fonds. La Cour suprême avait néanmoins infirmé le jugement sur les intérêts civils. Ainsi, Luc Nicolaï devrait allouer, en compagnie de Djibrine Diop et de Abdou Khadir Kébé, à Bertrand Touly et à l’hôtel Lamantin Beach 300 millions F Cfa.