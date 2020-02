Les révélations horribles de « So Kana » sur Papa Sow » Dafa nekk thi tolof tolof mais… »

Le Showman des parcelles assainies, So Kana a assisté dimanche dernier à la mise sur pied de l’écurie Jambar Wrestling academy portée par Papa Sow. Fidèle à sa réputation, il n’avait pas manqué de cracher ses vérités. Face au reporter de Sunugal24, So Kana revient sur les difficultés qui jalonne le chemin de l’ex lutteur de Fass, Papa Sow. Très comique, sans langue de bois, il livre son opinion et fait des révélations