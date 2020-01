Lutte : Boy Niang crache sur 50 millions pour affronter Balla Gaye

Le combat entre Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 est depuis sur toutes les lèvres des amateurs de la lutte avec frappe et est démarché par plusieurs personnes. Le promoteur Jamaïcain qui en fait partie a vu sa proposition rejetée par le staff de Boy Niang 2. ‘’Nous avons rencontré le promoteur Jamaïcain dans le bureau de mon frère, Abdou Kandji, qui est l’agent de Boy Niang 2. Il a fait une offre de 50 millions de F Cfa que nous avons rejetée. Lors de notre combat contre Sa Thiès, nous avons reçu plus à plus forte raison contre Lac de Guiers 2’’, informe Tapha Kandji, chargé de communication du staff de Boy Niang à Sunu Lamb.