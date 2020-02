Modou Lô vs Ama Baldé : Deux promoteurs, prêts à organiser le combat !

Le combat Modou Lô-Ama Baldé prévu au mois de juillet prochain risque de ne pas avoir lieu parce que le promo Luc Nicholai en détention à la prison de Saint-Louis.



Dans un entretien accordé au journal sportif Sunu Lamb, un proche du lutteur Ama Baldé a fait savoir que deux autres promoteurs souhaiteraient organiser ce combat. Ces promoteurs dont leurs identités ne sont pas encore dévoilées, comptent organiser ce combat.



Le duel Ama Baldé vs Modou Lo est très attendu par les amateurs de lutte. Le promoteur Luc Nicolai avait déjà entamé les démarches et le combat prévu au mois de juillet. Pour le moment, les deux lutteurs se préparent en attendant la finalisation du derby Pikine vs Parcelles Assainies.