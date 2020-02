Nécrologie : le CNG de lutte en deuil

L’arène sénégalaise est encore en deuil,la mauvaise nouvelle vient de tomber. Après le décès de la Doudou Yaye Katy,la femme d'aziz Ndiaye et Daouda Fall, père de Less de l'école de lutte Balla Gaye de Guédiawaye, Niokhor Diouf, membre du CNG de lutte, a tiré sa révérence, a appris la rédaction de Arenebi.com .Ce grand sportif dans l’âme, membre du comité national de gestion de lutte (CNG) a rendu l’âme ce jeudi soir. La rédaction de Arenebi .com présente ses condoléances à la famille éplorée, au CNG et monde de la lutte. La Levée du corps est prévue á la mosquée omarienne après la prière du vendredi suivie de l'enterrement á yoff. Paix son âme