Officiel : Modou Lô / Ama Baldé reste incertain

«Je vous appelais pour évoquer le com- bat Modou Lô / Ama Baldé. Nous, membres de la structure Luc Nicolaï and Co, avons discuté entre nous. Tout le monde sait que ce combat était une demande sociale. Mais il n'a pas été fa- prison. C'est une affiche qu'il a scellée cile de le ficeler. Tout Ile monde sait aussi que quand un promoteur monte un combat, c'est effectivement pour Sénégalais adorent ce sport de chez l'organiser. Donc l'objectif de Luc Nico- lai, c'est d'organiser ce duel Modou Lô / Ama Baldé à la date indiquée. Mais personne ne peut vous certifier que ce combat royal peut être organisé en l'absence de Luc Nicolai. Pour le ficeler, continuer à faire plaisir aux Sénégalais». il y a eu un montage financier derrière. Aussi, il y a des aspects techniques que seul Luc Nicolaï est capable de gérer. Il est notre leader, notre patron. Ce qu'il est capable de faire ,personne d'autre de la structure ne pourra le réussir. Il faut qu'on se dise la vérité . La lutte est notre culture. Luc sait que les nous. C'est ce qui l'a amené à tout don- ner pour le matérialiser. La lutte est une industrie. Le volet économique y est très important. Que les amateurs prient pour qu'il recouvre la liberté afin de continuer à faire plaisir aux senegalais



Sur le rôle de Willy Nicolaï

«Je ne crois pas que Willy Nicolai puisse organiser ce combat en l'absence de son père. Ce, même si je sais qu'il a toujours été aux côtés de son pater pour apprendre et l'aider dans tout ce qu'il fait. Willy est très préoc- cupé par la libération de son papa. Aussi, c'est lui qui gère les affaires cou- rantes de son père et de la maison. Il ne souhaite pas que son propre père reste en prison et qu'il soit préoccupé par l'organisation d'un combat. Willy veut bien que ce combat se tienne. Mais sa préoccupation première, c'est que son père soit libre. Actuellement, il fait des va-et-vient chez les avocats pour voir comment Luc Nicolai peut re- couvrer la liberté».



Rôle irremplaçable de son patron



«Il y a un énorme job que seul Luc Ni- colai est capable de faire pour offrir aux Sénégalais un combat d'envergure. C'est la raison pour laquelle nous sommes convaincus que tant que Luc Nicolai est en prison, Modou Lô / Ama Baldé ne peut pas se tenir. Donc qu'on accepte tous que ce combat est incer- tain. C'est un accident de justice qui s'est abattu sur sa tête. Nous deman- dons à tous les Sénégalais de prier afin que Luc Nicolai soit libre et qu'il puisse organiser ce combat qu'il a scellé». Sur la menace de Jules Baldé «Nous ne pouvons pas nous prononcer sur cette sortie de Jules Baldé. Nous n'en sommes pas encore là. Ama Baldé, son staff et ses fans savent que Luc Nicolai est animé par une belle am- bition: I'aider à lutter pour ne pas concéder une nouvelle saison blanche. Et puis, Luc Nicolai lui offre une belle opportunité de croiser le lutteur qu'il n'a eu cesse de défier. Donc je demeure convaincu que ça soit Ama Baldé lui- même ou son frère Jules Baldé, tout le monde veut que Luc soit libre afin qu'il organise le combat tant réclamé. Je suis le coordonnateur de Luc Nicolai pendant 20 ans. Je sais comment il se décarcasse pour réussir ses événe- ments dans le but de faire plaisir aux Sénégalais».

Arenebi avec Sunu lamb (Par Abdoulaye DEMBÉLÉ )