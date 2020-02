PAPA SOW ET SITEU : Les choses sérieuses commencent le 21 FÉVRIER

Dans quelques semaines, Papa Sow et Siteu vont se retrouver à l’arène nationale pour leur premier face-à-face après le point de presse de lancement de leur combat. Le 21 février, à partir de 16h00, les lutteurs du 5 avril feront un show avant un concert animé par des artistes de la place. Ce sera un méga concert à l’américaine. Toutes les dispositions seront prises pour assurer un spectacle en son et lumière. Siteu fera le déplacement de Diamaguène à Pikine avec les Tarkinda. Papa Sow viendra pour la première fois avec les membres de sa nouvelle formation. Le promoteur Pape Abdou Fall offre également un concert avec les rappeurs Dip et d’autres artistes de la place.

Il faut noter que ce face-à-face ne sera pas gratuit. L’entrée sera payante pour le public.

Sunu Lamb