[ PHOTOS ] BIG PATO REND HOMMAGE AU DÉFUNT MANU DIBANGO

Grand défenseur de la culture continentale, le chanteur franco-camerounais est l'une des grandes icônes de la musique africaine. Et le flic de l'arène Big Pato qui a eu la chance de le côtoyer en prenant des poses avec lui, a appris avec consternation son rappel à Dieu survenu ce matin et causé par la pandémie qui secoue le monde et y fait aussi des ravages. Et le policier Pâté Boye a, via les réseaux sociaux, présenté ses sincères condoléances à tous les africains et prie aussi pour le repos de son âme.



