[ PHOTOS ] LE COÉQUIPIER DE GOUYE GUI, PAPE MBAYE EN PLEINE PRÉPARATION AU MMA

Ce sont les jeunes siteu et Reug Reug qui sont respectivement venus en second et troisième position en battant leurs adversaires sans faille. Trois succès qui ont poussé les jeunes à se lancer dans le MMA pour pouvoir être à l'abri des saisons blanches récurrentes en lutte avec frappe. Ainsi, Pape Mbaye coéquipier de Gouye Gui qui se trouve présentement en Espagne est à fond dans la préparation d'un éventuel duel de cage. Et pour ce faire, il est coaché par des spécialistes des sports de combat et espére décrocher un duel en MMA.

