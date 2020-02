Papa Sow : «Ce n’est pas le moment de lâcher»

Papa Sow est l’un des lutteurs les plus populaires de l’arène sénégalaise. Mais depuis quelques années, sa carrière a connu une tournure surprenante avec des défaites et des blessures récurrentes, sans oublier ses nombreuses bisbilles avec des membres de l’écurie Fass qui ont d’ailleurs conduit à son exclusion de cette école de lutte en décembre 2019, après plusieurs années de collaboration.Un mois après cette annonce officielle, Papa Sow a mis en place une nouvelle écurie nommée Jambar Wrestling Academy (Académie des Jambars). Dans un entretien avec les confrères d’Igfm.sn, le prochain adversaire de Siteu a indiqué qu’il compte rebondir bientôt, afin de prouver qu’il est loin d’être un lutteur maudit. «Je suis conscient de ce qui m’attend. Je sais que je dois rebondir et cela passe par travailler dur. J’ai traversé des moments difficiles dans ma carrière, je l’avoue. J’ai eu des hauts et des bas, mais ce n’est pas le moment de lâcher. J’ai un mental de fer et je pense que seul le travail peut faire changer les choses. Donc, je ferai tout mon possible pour revenir en force. Balla Gaye 2 a traversé des moments difficiles dans sa carrière, mais il a réussi à se rependre. Donc, je ne suis pas maudit. Je reviendrai plus fort».

