Parfum de crise au sein de la structure Luc Nicolaï and CO

En prison depuis le mois de décembre passé, la structure de Luc Nicolaï and Co est en train de voler en éclats. Le staff n’est pas en train de parler le même langage sur le combat entre Ama Baldé et Modou Lô. Une affiche qui commence à inquiéter plus sur sa faisabilité constate Senegal7. Si Willy Nicolaï fils de Luc Nicolaï persiste et signe que le combat se tiendra malgré la détention de son père, il n’est pas du même avis que Raye Ba. Ce dernier bras droit de Luc Nicolaï depuis plus de 20 ans reste pessimiste sur la tenue de cette affiche. Pour lui, c’est impossible que le combat se tienne si le patron de la structure soit toujours en prison. Une chose est sûre, il y a une crise au sein du staff de Luc Nicolaï and Co puisque ne parlant pas le même langage. Un double langage qui pourrait des répercussions néfastes sur le combat Modou Lô vs Ama Baldé.