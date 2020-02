Portrait Tapha Tine: D’apprenti car rapide à la lutte

Tapha Tine, de son vrai nom Moustapha Tine, est né en 1984 à Réfane, dans la région de Diourbel. Il quitte sa famille à l’âge de 17 ans et débarque à Dakar, pour gagner sa vie. Il devient apprenti chauffeur dans les cars rapides, avant de devenir chauffeur de taxi.Mais Physiquement bien doté par la nature, c’est tout naturellement qu’il se projette dans la lutte,en commençant son initiation en participant aux tournois. Les ressortissants du Baol ayant décides de créer une écurie pour leur terroir, font fait appel à Tapha Tine et l’intronise comme chef de file . Le lutteur accepte et abandonne son métier de chauffeur de taxi. Il est coopté dans le Claf par Gaston Mbengue où il enregistre deux revers (Lac 2 et Issa Pouye) et une victoire (Yékini Junior). Il signe un retour en force, en battant Abdou Diouf du Walo, et Boy Sèye. Surnommé le lutteur aux poings d’acier, Tapha Tine avait royalement démoli le surpuissant Bombardier, dans un mémorable combat de gladiateurs.