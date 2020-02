Première sortie de Yawou Dial cette saison : «Je vais mettre le feu à Thiès»

Le dimanche 9 février, tous les chemins vont mener au stade Maniang Soumaré de Thiès. Le promoteur Sidy Diakhaté y convie les amateurs pour sa journée qui opposera Aladji Gaïndé et Building. Une grosse affiche que les amateurs de Thiès attendent avec impatience depuis maintennat plus de deux mois renseigne Senegal7. A l’occasion de cette journée qui risque d’être mémorable, les amateurs auront droit à la première sortie de Yawou Dial cette saison. Sur sa route se dressera un redoutable lutteur du nom d’Andala de Thiès. Mais Yawou Dial en fait fi et déclare que : «Je vais mettre le feu à Thiès. Je vais casser la baraque et battre mon adversaire pour montrer que je suis de retour».