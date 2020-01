Remise Drapeau Idy Thiam : Laye Goté et Da Bou Texas se sont promis l’enfer

La remise de Drapeau Idy Thiam s’est déroulé ce mercredi dans les locaux de UNACOIS Jappo sis à Colobane. Les deux adversaires à savoir Laye Goté et Da Bou Texas se sont promis l’enfer devant l’assistance le jour J. Le parrain a décidé de soutenir les deux lutteurs par rapport aux billets et autres. La cérémonies à été riche en ambiance et témoignages. Le combat aura lieu le 1er mars 2020 au stade Maniang Soumaré de Thi