Sortie musclée de Tapha Gueye sur Papa Sow: « son amitié avec Modou Lo est la base de l’exclusion… »

Le deuxième Tigre de Fass et actuel directeur technique de l’écurie, Tapha Guèye est très en colère. Depuis l’exclusion de Papa Sow de l’écurie Fass pour n’avoir pas respecté le règlement.

Tapha Guèye est accusé même d’être l’instigateur de l’exclusion de Papa Sow. Ce qu’il rejette et explique dans un entretien avec le journal sunulamb que Papa Sow a insulté l’écurie Fass. « Celui qui n’est pas d’accord avec notre règlement, tu fous le camp».Cette expulsion de Tapha Guèye n’a pas encore fini d’embraser Fass. Les lutteurs qui portent les couleurs de Fass sont prévenus. Moustapha Gueye affirme que la base du problème entre Papa Sow et Fass reste son amitié avec Modou Lo.« Il faut reconnaître que que l’amitié entre Papa Sow et Modou Lo est la base de l’exclusion de Papa. Il y’a des choses qui ne sont pas possibles. Il peut bien être copain avec Modou Lo. Pourquoi il l’accompagne partout. Si Gris Bordeaux doit faire une prestation de bakk, on ne voit pas Papa Sow. Idem pour Forza ou un lutteur de Fass. Il lâche son écurie pour s’attacher avec un autre lutteur. Avant son combat contre Ama Baldé, Papa Sow a préparé son duel avec Alioune Dione, directeur technique de Rock Energie. J’étais bien faible ou je croyais bien faire pour aller là-bas chaque matin. Le soir à Fass, Papa Sow se plaignait et se permettait même de diriger l’entrainement à sa guise. Je gérais parce qu’il avait un combat », a révélé Moustapha Gueye.