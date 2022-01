TYSON NDAO DÉBUT DANS LA LUTTE OLYMPIQUE AVEC FRÉDÉRIC RUBIO

Voici un partage de l'ancien entraineur de l'équipe olympique du Sénégal dans les années 1990 et expert en lutte le français Frédéric Rubio.



Frédéric Rubio : " j'ai retrouvé celles correspondant aux premiers pas de Mouhamed N'Dao en lutte olympique. Il était élève dans un Lycée - Terminale de Dakar et voulait se lancer dans la lutte. Je l'ai entraîné pendant deux années. Il a suivi quelques stages (photos à l'occasion d'un stage international avec des Nigériens et des Ivoiriens). Il a appris les bases de la lutte, a compris la nécessité d'une bonne préparation physique et a commencé à se transformer physiquement en s'aventurant sur le terrain de la lutte avec frappe. Grand bien lui fît !!! Tyson il est devenu !!! "