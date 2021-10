Urgent - Bombardier battu par KO

Le combat entre Bombardier et Mariusz Pudzianowsky tenu cet apres-midi à Varsovie vient de terminer. Et le sénégalais Bombardier a perdu puisqu'il a été mis KO par son adversaire après quelques secondes de combat et de bagarre. Le B52 de Mbour enregistre donc sa toute première défaite de sa carrière en MMA.