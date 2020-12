VIDÉO 🔵 COACH ALLOUCHE SUR L'INTELLIGENCE ÉMOTIONNELLE🔵

Extrait d'une intervention du coach fabrice allouche sur la gestion Ă©motionnelle et savoir ĂȘtre positif dans la vie. Notre Enjoy = Notre envie de = est le vĂ©ritable baromĂštres de notre Stress. Perdre cette envie change notre perception du travail.

Et tout peu à peu devient pression, puis souffrance, fatigue, épuisement ( Burn Out ) et dépression.