VIDÉO - ABDOU BAKHOUM, MANAGER AMA BALDÉ : « MODOU LO DA BEUG DAW COMBAT BI...

Le camp d'Ama Baldé reste optimiste et croit dur comme fer que le combat royal entre Ama Baldé et Modou Lô aura bel et lieu. C'est du moins l'avis d'Abdou Bakhoum, manager d'Ama Baldé qui dit qu'ils sont en parfaite collaboration avec la structure de Luc Nicolai. Pour la préparation d'Ama Baldé qui devra aller à INSEP, Abdou Bakhoum soutient que leur lutteur ira en France. Maintenant, c'est au Roi des arènes de faire preuve de courage et de venir lutter et arrêter de dire que si le promoteur ne sort pas de prison il ne luttera pas.