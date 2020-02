VIDÉO - ABDOU DIOUF PRÉVIENT GRIS 2 : «NDAM MOMA YITÉL TA BEUS BAH DINA KHAM NI...»

Abdou Diouf et Gris 2 doivent disputer leur combat cette saison. Organisée par Dièye Production, les deux adversaires ont fait leur face-to-face à Lac Rose pour se promettre l'enfer. Ainsi, Abdou Diouf n'a pas caché son objectif qui est de vaincre le fassois. Et promet que le jour-J, il en saura plus.