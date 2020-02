VIDÉO - ADJA KHAR MBAYE MADIAGA «SITEU MOOYY SAMA MBEUR NDAKH...»

La tradition de la lutte commence à disparaître et les vraies cantatrices ne fréquentent plus ce milieu car certains son décédés tandis que d'autres ne peuvent plus venir à cause de leur âge. C'est le cas de Adja Khar Mbaye Madiaga qui, selon elle, autrefois, les Double Less, Falaye Baldé, Mbaye Guèye et autres n'osaient venir au stade avec un pantalon jean. Et cet habillement traditionnel n'existe pratiquement plus. Parlent de son lutteur préféré, elle soutient que c'est Tapha Guèye 2ème Tigre de Fass. Mais actuellement qui peut la choyer c'est Siteu et c'est sa façon de faire que Adja Khar Mbaye admire.