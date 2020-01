VIDÉO – BALLA GAYE 2 : « DE GAULLE ,MEUSSOUL NÉCK CHAMPION…»

La guerre des mots entre le camp de Balla Gaye 2 et Boy Niang fait rage. En effet, depuis l’annonce de ce grand combat de la banlieue, les deux camps s’attaquent par interposée. Dans une récente sortie effectuée par De Gaulle, il avait fait de grosses révélations sur l’enfance des fils de Double Less à savoir Balla Gaye 2 et Sa Thiès. Et ses accusations sont contredites par le Lion de Guédiawaye qui à l’école 16 leur lieu d’entraînement. Selon lui, De Gaulle n’est pas un champion il n’a rien fait par rapport aux anciennes gloires comme Falaye baldé, Mbaye Guèye…

Regardez !