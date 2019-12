VIDÉO - BALLA GAYE 2 MET EN GARDE ET PRÉVIENT BOY NIANG 2 : «MEUN NAKO DIANGAL TACTIQUE DE COMBAT, DOUMA MOROMAM...»

Après l'interview avec Lirou Diane, Balla Gaye 2 n'a pas pu échapper à nos questions. Étant le VIP à qui son combat est impatiemment attendu par les amateurs, le fils de Double Less qui est très défié ces temps-ci par Boy Niang 2, a mis les points sur les I en précisant que Boy Niang 2 n'est pas encore arrivé à son niveau, il doit redoubler d’effort avant de le défier. Pis il ajoute qu'il peut même enseigner les tactiques de lutte à tous les lutteurs de Pikine y compris le coach du Thiapathioly de Pikine. Donc il n'a pas le talent qu'il faut pour le battre. Parlant du combat Ama Baldé vs Modou Lô, le Lion de Guédiawaye soutient que le Roi des arènes ne peut pas ébranler le fils de Falaye Baldé qui est un champion redoutable. Et ajoute qu'il est prêt à apporter tout le soutien possible au frère de Jules Baldé.