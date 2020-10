VIDÉO // FABRICE ALLOUCHE ENTRAINEMENTS À FASS LUTTE SÉNÉGALAISE

VIDÉO ENTRAINEMENT

Lutte sénégalaise entrainement avec le coach fabrice allouche à Dakar. Premier Toubab « blanc » à intégrer une école de lutte sénégalaise en 2010, l'école de Ndakaru avec l'entraîneur Katy diop. Surnommé « le sorcier blanc au Sénégal » à la suite des résultats prometteurs des lutteurs qu'il entraîne. il permet à l’écurie Ndakaru de remporter le prestigieux trophée du Claf avec Malick Niang et une 3e place (sur 32 participants) au championnat Arena de la chaine Rdv avec le lutteur Ndofféne. Il est d'ailleurs élu coach de l'année au Sénégal pour la saison 2010/2011 de lutte sénégalaise par les médias locaux. Entre 2013 /2015, il travaille avec la star Eumeu Sène et son écurie Tyshinger. Après un an d'absence des arènes sénégalaises il revient en 2017 à l'écurie Fass de Tapha gueye pour préparer le grand espoir Gris 2 et le technicien de la lutte simple Serigne Coreas Ndiaye autre espoir. En 2019, en Lutte avec frappe, il fait gagner à Sérigne Ndiaye un grand combat face à Libidor ainsi que de nombreux tournois en lutte simple.