VIDÉO - GRIS 2 AVERTIT PAPA SOW : «AFFAIRE BI DOU COPINAGE...»

Gris 2 vs Elton était le combat le plus plébiscité par les amateurs. Mais, c'est finalement Gris 2 et Abdou Diouf qui est l'affiche montée par Dièye Production car le Bulldozer de Guédiawaye n'a pas voulu tendre la perche au jeune frère de Gris Bordeaux. Et ce dernier a accepté de prendre ce combat contre Abdou Diouf de Walo car son seul objectif était de décrocher un combat pour remettre les pendules à l'heure. Revenant sur le conflit Fass-Papa Sow, le poulain de Tapha Guèye souhaite bonne chance à son ex ténor et lui conseille de se concentrer sur ce combat qu'il doit impérativement gagner. Et pour cela, il doit mettre fin aux tiraillements qui ne sont pas une chose pour un sportif. Toutefois, il précise que ce n'est pas le copinage entre Modou Lô et Papa Sow qui a rendu leur délétère.