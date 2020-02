VIDÉO - MATAR BÂ ALERTE LES V.I.P DE L'ARÈNE : «DAGUÉNA WARRA BEURÉ, SI J'ÉTAIS LUTTEUR...»

La lutte traverse les moments les plus difficile de son histoire. En effet à six de la fermeture de la saison, aucun combat VIP n'est ficelé et celui de Modou Lô vs Ama Baldé est hypothéqué suite à l'arrestation de son promoteur. Et lors de la journée de nettoyage aux alentours du ministère des Sports, Papa Thialis Faye promet qu'il pourrait revenir. Mais ne donne aucune assurance. Concernant le ministre, il accuse les lutteurs d’être à l'origine de cette situation car ils doivent accepter de lutter selon les moyens financiers des bailleurs. Car la lutte est leur métier, il n'allait concéder de saison blanche.