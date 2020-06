[ VIDÉO] MOTIVATION À VOIR CHAQUE JOUR POUR SON BIEN-ÊTRE

La motivation est la base de tout pour développer des projets, des objectifs et des rêves sportifs ou professionnelles. Avant d'abandonner, on s'organise pour donner le meilleur de soi-même avec des buts et des rituels précis. Croyez en vous et en tout ce que vous êtes en devenant la meilleure version de vous-même chaque jour. Sachez qu’il y a quelque chose à l’intérieur de vous qui est plus grand que n’importe quel échec ou contrariété. Motivation par le coach Fabrice Allouche.